Власти решили, как должна выглядеть Астана: опубликован новый Дизайн-код

В Астане разработали новый Дизайн-код, который станет основным документом, определяющим внешний облик столицы. Он устанавливает единые требования практически ко всем элементам городской среды – от фасадов зданий и вывесок до остановок, парков, велодорожек, детских площадок и уличной мебели. BAQ.KZ изучил проект документа и рассказывает, что изменится после его принятия.

Документ разработан в соответствии со Строительным кодексом Республики Казахстан и законом «О статусе столицы».

Согласно проекту, действие Дизайн-кода распространяется практически на все объекты городской среды. Новые требования будут обязательны при строительстве новых зданий, реконструкции существующих объектов, благоустройстве территорий, размещении малых архитектурных форм, наружной рекламы, освещения, озеленения, остановочных павильонов, временных торговых объектов и элементов городской навигации. Более того, в документе отдельно указано, что самовольное изменение архитектурного облика и несоблюдение требований Дизайн-кода будет считаться нарушением законодательства в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Город разделят на категории застройки

Одним из ключевых нововведений станет разделение города на несколько категорий застройки. В зависимости от значения объекта к нему будут предъявляться разные требования. Например, к зданиям, расположенным вдоль главных магистралей, административным объектам, учреждениям образования и здравоохранения будут применяться самые строгие архитектурные стандарты. Для жилых комплексов, торговых центров и гостиниц предусмотрен повышенный уровень требований, тогда как для фоновой жилой застройки и временных сооружений будут действовать отдельные правила.

Три стилистичексие зоны со разными правилами

Еще одно важное изменение касается оформления городских пространств. Авторы документа предлагают разделить Астану на три стилистические зоны. Исторические районы и административные площади будут оформляться в классическом стиле с использованием натурального камня, дерева и художественного металла. Для современных деловых кварталов предусмотрены стекло, металл и композитные материалы, а в парках, скверах и набережных приоритет отдается природным материалам и экологичным решениям. Такой подход позволит сохранить единый стиль внутри каждой части города и избежать смешения различных архитектурных решений.

Особое внимание уделено фасадам зданий. Теперь каждый объект должен иметь так называемый паспорт фасада – документ, в котором будут закреплены цветовое решение, материалы отделки, оформление входной группы и расположение всех декоративных элементов. Без утвержденного паспорта изменять внешний вид здания будет нельзя. Таким образом власти намерены исключить случаи, когда собственники самостоятельно меняют оформление фасадов, устанавливают разные материалы облицовки или размещают несогласованные конструкции.

«Самовольное изменение архитектурного облика объектов и (или) несоблюдение требований настоящего Дизайн-кода влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Значительная часть документа посвящена благоустройству. В приложениях уже представлены готовые каталоги элементов городской среды, которые предлагается использовать по всему городу. Это касается остановочных павильонов, ограждений, скамеек, урн, крышек люков, технических шкафов, опор видеонаблюдения и других объектов. Все они выполнены в едином стиле с использованием общей цветовой палитры и фирменных элементов оформления Астаны.

Впервые на столь детальном уровне прописаны требования к развитию велосипедной инфраструктуры. Документ содержит схемы размещения велодорожек, велосипедных парковок, объединенных автобусно-велосипедных полос и безопасных пересечений улиц. Для каждого элемента приведены типовые решения, размеры и варианты интеграции в существующую уличную сеть.

Отдельный раздел посвящен озеленению. Авторы предлагают развивать так называемый «зеленый каркас» столицы – единую систему парков, скверов и набережных, связанных между собой. В документе представлены карты зеленых артерий, схемы компенсационного озеленения, рекомендации по созданию дождевых садов и использованию различных видов насаждений при благоустройстве территорий.

Кроме того, Дизайн-код включает типовые проекты детских и спортивных площадок. Для каждой возрастной категории предусмотрены свои игровые комплексы, покрытия и набор оборудования. В документ также вошли решения для скейт-парков, спортивных зон, площадок для людей с ограниченными возможностями и других общественных пространств.

Отдельное внимание уделено созданию безбарьерной среды. В приложениях подробно показано, как должны выглядеть пандусы, входные группы, лестницы, совмещенные с подъемами для маломобильных граждан, а также приведены нормативные размеры проходов и уклонов.

В целом новый Дизайн-код станет единым сводом правил, по которому в дальнейшем будут проектироваться и благоустраиваться общественные пространства столицы. Власти рассчитывают, что документ позволит создать более целостный архитектурный облик Астаны, сделать улицы удобнее для жителей и туристов, а также повысить качество городской среды за счет единых стандартов оформления и благоустройства.

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