11 млн тенге выделят власти в ЗКО на празднование Нового года, сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает BAQ.KZ.

"На этот год городская администрация планирует около 11 млн тенге. Не на покупку елок. Основная часть направлена на мероприятия, оформление города, детские программы. Общая сумма составляет всего 11 млн тенге", - сказал аким на брифинге в СЦК.

По словам акима, экономия на новогоднем убранстве начинается с отказа от покупки новых елей.

"С 2023 года мы прекратили закупать новогодние елки. У нас есть елка, приобретенная еще до моего прихода, и мы продолжаем ее использовать. Каждый год устанавливаем, затем разбираем и храним, а в следующем снова используем", – ответил аким.

