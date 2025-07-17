Внедорожник упал с серпантина в Жасыбае: среди пострадавших — ребёнок
Пятеро пострадавших в ДТП на серпантине в Жасыбае доставлены в больницы.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
262Фото: Unsplash
Управление здравоохранения Павлодарской области сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 июля в зоне отдыха Жасыбай, передает BAQ.KZ.
В результате опрокидывания автомобиля Hyundai Tucson с серпантинной дороги в кювет в приёмный покой Баянаульской районной больницы были доставлены пять человек с различными травмами — от ссадин и ушибов до подозрения на переломы.
Среди пострадавших:
- Женщина, 1962 г.р. — ушибы мягких тканей предплечья и плеча, травма шеи;
- Женщина, 1975 г.р. — ушиб шейного отдела позвоночника, ссадины кисти;
- Женщина, 1982 г.р. — ушиб головы, закрытая травма грудной клетки, перелом позвоночника;
- Девушка, 2004 г.р. — ушиб локтя, ссадины на колене;
- Ребёнок, 2017 г.р. — после оказания первой помощи был направлен в детскую областную больницу.
Девушка 2004 года рождения также была транспортирована в областную клинику — в травматологическое отделение первой городской больницы. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Медицинская помощь оказана в полном объёме.
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