Внешнеторговый оборот Казахстана вырос почти на 8%

По итогам января-апреля 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре месяца объем экспорта достиг 24 млрд долларов, а импорт – 20,9 млрд долларов.

Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан остаются Россия, Китай, Германия, США и Республика Корея. В свою очередь основными направлениями казахстанского экспорта стали Китай, Италия, Россия, Турция и Узбекистан.

Положительная динамика свидетельствует о дальнейшем росте внешней торговли страны и укреплении торгово-экономических связей с ключевыми международными партнерами.

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и Китая превысил $48 млрд.