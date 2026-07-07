Внешнеторговый оборот Казахстана вырос почти на 8%
Сегодня 2026, 19:05
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Сегодня 2026, 19:05Сегодня 2026, 19:05
106Фото: Depositphotos
По итогам января-апреля 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За четыре месяца объем экспорта достиг 24 млрд долларов, а импорт – 20,9 млрд долларов.
Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан остаются Россия, Китай, Германия, США и Республика Корея. В свою очередь основными направлениями казахстанского экспорта стали Китай, Италия, Россия, Турция и Узбекистан.
Положительная динамика свидетельствует о дальнейшем росте внешней торговли страны и укреплении торгово-экономических связей с ключевыми международными партнерами.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и Китая превысил $48 млрд.
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