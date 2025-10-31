Французская полиция арестовала ещё пятерых человек, подозреваемых в ограблении Лувра, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По словам прокурора, один из задержанных был установлен по следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Агентство AFP называет его главным подозреваемым в организации ограбления.

"Мы держали его в поле зрения. Что касается других лиц, находящихся под стражей, это люди, которые, возможно, смогут предоставить нам информацию о том, что произошло", - заявила Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

Прокурор отметила, что рано раскрывать детали расследования, однако подчеркнула, что следствие продвигается активно.

Ранее, в минувшую субботу, были задержаны двое других фигурантов дела, которым предъявлены обвинения в краже и преступном сговоре. Один из них пытался покинуть Францию и вылететь в Алжир, но был остановлен. По данным СМИ, оба частично признали вину.

Несмотря на задержания, похищенные из музея драгоценности до сих пор не найдены.