Во Франции задержали подозреваемых в поджогах лесов

Французские правоохранительные органы задержали двух человек по подозрению в умышленных поджогах, которые могли стать причиной серии лесных пожаров в разных регионах страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В департаменте Эро сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину во время попытки развести огонь. По данным следствия, при нем обнаружили канистру с горючим. Кроме того, его подозревают в причастности еще к девяти возгораниям, произошедшим за короткий период.

Еще одно задержание произошло в департаменте Рона, где после серии природных пожаров, приведших к эвакуации около 70 человек, под стражу был взят 29-летний мужчина.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, с начала пожароопасного сезона в стране огнем уничтожено уже около 14,5 тыс. гектаров территории. Это примерно втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров в департаменте Восточные Пиренеи были эвакуированы около 10 тыс. человек. Для помощи французским пожарным Швеция направила в страну два самолета для тушения природных пожаров.