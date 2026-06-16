Во время учений взорвалась граната в Алматы: появились новые данные о полицейских
Алматинская полиция выступила с заявлением о состоянии сотрудников, пострадавших во время учебно-тренировочных занятий.
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В социальных сетях ранее распространялась информация о том, что во время учебно-тренировочных занятий взорвалась граната и несколько сотрудников полиции находятся в тяжёлом состоянии. По этому поводу официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек дала разъяснение.
По её словам, в день происшествия общественности уже была предоставлена официальная информация.
"С момента происшествия мы оперативно сообщили информацию общественности. Однако вокруг этого случая появилось множество домыслов, предположений и слухов. Информация о том, что полицейские получили массовые травмы или находятся в тяжёлом состоянии, не соответствует действительности", – заявила Салтанат Әзірбек.
По данным Департамента полиции, всем сотрудникам, находившимся в зоне действия учебной гранаты, своевременно была оказана медицинская помощь.
"Всем гражданам, находившимся в зоне воздействия учебной гранаты, была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время они продолжают выполнять свои служебные обязанности. Поэтому информация об их тяжёлом состоянии не соответствует действительности", – подчеркнула представитель ведомства.
Что произошло
В полиции Алматы сообщили, что в ходе плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия. По данным ведомства, тяжелых травм сотрудники не получили.
Что говорит МВД
Министерство внутренних дел проводит служебное расследование после инцидента на учениях в Алматы, где произошла преждевременная детонация светошумовой гранаты. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
По его словам, происшествие случилось во время плановых тренировочных мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки комплексных сил полиции.
"По данному факту, как и предусмотрено в таких случаях, проводится служебное расследование", – сообщил Адилов.
Он уточнил, что речь идет о светошумовой гранате нелетального действия, которая не представляет угрозы для жизни и жизненно важных органов человека.
"В результате преждевременной детонации светошумовой гранаты нелетального действия несколько сотрудников органов внутренних дел получили незначительные повреждения и царапины", – отметил заместитель министра.
По его словам, двум сотрудникам полиции медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.
"В настоящее время все сотрудники находятся на своих рабочих местах и продолжают нести службу", – подчеркнул Санжар Адилов.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной ответственности в случае установления виновных лиц, представитель МВД напомнил, что речь идет об учебных мероприятиях.
"Еще раз повторюсь, вопрос касается учений, которые мы проводим на постоянной основе в целях повышения уровня подготовки комплексных сил полиции", – сказал он.
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