Во время учений взорвалась граната в Алматы: появились новые данные о полицейских

В социальных сетях ранее распространялась информация о том, что во время учебно-тренировочных занятий взорвалась граната и несколько сотрудников полиции находятся в тяжёлом состоянии. По этому поводу официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек дала разъяснение.

По её словам, в день происшествия общественности уже была предоставлена официальная информация.

"С момента происшествия мы оперативно сообщили информацию общественности. Однако вокруг этого случая появилось множество домыслов, предположений и слухов. Информация о том, что полицейские получили массовые травмы или находятся в тяжёлом состоянии, не соответствует действительности", – заявила Салтанат Әзірбек.

По данным Департамента полиции, всем сотрудникам, находившимся в зоне действия учебной гранаты, своевременно была оказана медицинская помощь.

"Всем гражданам, находившимся в зоне воздействия учебной гранаты, была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время они продолжают выполнять свои служебные обязанности. Поэтому информация об их тяжёлом состоянии не соответствует действительности", – подчеркнула представитель ведомства.