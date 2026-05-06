Водитель сбил ребенка в Астане: полиция начала расследование

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал инцидент с наездом на ребёнка в Астане, передает BAQ.kz.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится всестороннее расследование. Водитель не находится под арестом.

"Дело находится на контроле. Самое главное - назначена автотехническая экспертиза. По её результатам будет принято конкретное решение в отношении водителя", - сообщил Адилов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 мая 2026 года во дворе жилого дома по улице Иманова водитель автомобиля Kia Seltos, двигаясь по территории, сбил маленького ребёнка, выбежавшего на дорогу. В результате происшествия ребёнок скончался.