Водитель устроил шоу на дороге в Шымкенте
Мужчина решил отметить семейное торжество на дороге, однако его действия создали угрозу для других участников движения.
В Шымкент водитель привлечён к ответственности за опасное поведение на дороге, передает BAQ.kz.
По данным полиции, 34-летний мужчина устроил дрифт на перекрёстке улиц, выполняя резкие манёвры, выезжая на встречную полосу и демонстративно игнорируя правила дорожного движения.
Как пояснил сам нарушитель, таким образом он решил отметить свадьбу младшего брата.
В правоохранительных органах отметили, что подобные действия создают прямую угрозу безопасности. Опасные манёвры могли спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и поставить под риск жизнь других участников движения.
В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан и арестован.
В полиции подчеркнули, что подобное поведение на дорогах недопустимо и будет жёстко пресекаться.
Ранее в Шымкенте водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях - мелкое хулиганство. Суд установил, что около 23:40 на пересечении Алматинского шоссе и улицы Толеметова водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил общественный порядок, выполняя опасные манёвры и "дрифт" на дороге.
Суд учёл характер правонарушения и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание - 5 суток административного ареста.
