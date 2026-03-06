Военнослужащий погиб в области Абай
По факту происшествия проводится досудебное расследование.
5 марта 2026 года в области Абай при нарушении мер безопасности во время эксплуатации военной техники погиб военнослужащий контрактной службы, сообщает BAQ.KZ.
По официальной информации пресс-службы Абайского регионального гарнизона, военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Республики Казахстан выразили соболезнования родным и близким погибшего.
«Командование и личный состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Им будет оказана необходимая поддержка в установленном порядке», - говорится в сообщении.
