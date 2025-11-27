Вооружённые силы Гвинеи-Бисау объявили по национальному телевидению, что взяли власть в стране под свой полный контроль, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Военное руководство заявило о введении ряда чрезвычайных мер, мотивируя действия попытками отдельных политиков дестабилизировать ситуацию.

В телеобращении официальный представитель вооружённых сил Динис Нтчама сообщил, что военные сформировали временное управление под названием "Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка". Он отметил, что избирательный процесс в стране немедленно приостановлен, а государственные учреждения прекращают работу.

Военные также ввели строгие ограничения: закрыты СМИ, прекращено сообщение через сухопутные, морские и воздушные границы, действует комендантский час с 19:00 до 06:00. По сообщениям местных СМИ, днём в районе президентского дворца была слышна интенсивная стрельба, после чего военные блокировали дороги и взяли под контроль окрестности.

Источники в силовых структурах подтвердили, что в ходе операции задержаны несколько высокопоставленных чиновников. Среди них — министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде, глава Генштаба Биаге На Нтан и его заместитель Мамаду Туре.

Корреспондент Синьхуа передаёт, что ближе к вечеру в столице наблюдается относительное спокойствие, хотя на улицах остаются военные патрули. Количество людей и транспорта значительно сократилось с приближением комендантского часа.

Посольство Китая в Гвинее-Бисау выпустило экстренное предупреждение, призвав своих граждан проявлять максимальную осторожность, избегать поездок и внимательно следить за ситуацией в районах возможных столкновений. Дипломаты рекомендуют немедленно обращаться в полицию и в посольство в случае угрозы безопасности.

Напряжённая ситуация развернулась на фоне начавшихся в воскресенье президентских и парламентских выборов, в которых должны были принять участие более 960 тысяч зарегистрированных избирателей. Однако избирательный процесс фактически остановлен на неопределённый срок.