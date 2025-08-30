  • 30 Августа, 15:16

Военный оркестр Вооруженных сил РК поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Фото: Минобороны РК

Творческий коллектив Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает BAQ.KZ.

Оркестр выступил с поздравлением у памятника Абаю в столице Российской Федерации.

Напомним, Военный оркестр Вооруженных сил РК с успехом выступил на фестивале "Спасская башня – 2025" в Москве.

