25 июля в районе Отар, Алматинской области, с радаров исчез военный вертолёт Министерства обороны, следовавший по маршруту из населённого пункта Луговой, передает BAQ.KZ.

На борту находились три члена экипажа. Сообщение о пропаже воздушного судна поступило в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям в первой половине дня.

Немедленно после получения сигнала тревоги к поисково-спасательной операции были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также специализированная авиация, включая вертолёт "Казавиаспас".

В операции участвуют более 100 человек и около 15 единиц техники. К работе подключены подразделения МЧС, Центр медицины катастроф, Республиканский оперативно-спасательный отряд, авиация и беспилотные летательные аппараты. Поиск ведётся как с воздуха, так и с земли.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.