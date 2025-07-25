Спасатели подключились к поискам пропавшего вертолета в Отаре
Идут масштабные поисково-спасательные работы.
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25 июля в районе Отар, Алматинской области, с радаров исчез военный вертолёт Министерства обороны, следовавший по маршруту из населённого пункта Луговой, передает BAQ.KZ.
На борту находились три члена экипажа. Сообщение о пропаже воздушного судна поступило в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям в первой половине дня.
Немедленно после получения сигнала тревоги к поисково-спасательной операции были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также специализированная авиация, включая вертолёт "Казавиаспас".
В операции участвуют более 100 человек и около 15 единиц техники. К работе подключены подразделения МЧС, Центр медицины катастроф, Республиканский оперативно-спасательный отряд, авиация и беспилотные летательные аппараты. Поиск ведётся как с воздуха, так и с земли.
На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.
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