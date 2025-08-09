Вокалистка из команды американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Шэрон Янгблад похвалила шоколад "Казахстан", передает BAQ.KZ.

На своей странице в Instagram вокалистка Шэрон Янгблад, поделилась видео, на котором похвалила казахстанский шоколад.

"Где можно найти ещё?? Это лучший тёмный шоколад, который я когда-либо пробовала!", - написала вокалистка.

Напомним, команда Дженнифер Лопес уже прибыла в Алматы и готовится к концерту, который состоится 10 августа.