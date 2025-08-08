Команда американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес прибыла в Алматы, передает BAQ.KZ. Участники ее команды активно делятся публикациями в социальных сетях.

На своей странице в Instagram вокалистка Шэрон Янгблад, поделилась видео, спрашивая у подписчиков, что стоит посмотреть в Алматы.

"Казахстан, мы возвращаемся к тебе сегодня. Сегодня и завтра я буду в Алматы, и у меня будет немного свободного времени. Что нам стоит сделать, что посетить и посмотреть. Что интересного происходит в Алматы?" - говорит вокалистка на видео.

Визажист Джей Ло Эрнесто Касильяс (Ernesto Casillas) и стилист Джэкилин Мартинес (Jackilyn Martinez) опубликовали кадры из Алматы.

Напомним, концерт пройдет 10 августа. В связи с мероприятием в городе перекроют ряд центральных улиц.

Концерт в Астане прошел 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.