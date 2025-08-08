Команда Джей Ло прибыла в Алматы
10 августа состоится концерт поп-дивы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Команда американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес прибыла в Алматы, передает BAQ.KZ. Участники ее команды активно делятся публикациями в социальных сетях.
На своей странице в Instagram вокалистка Шэрон Янгблад, поделилась видео, спрашивая у подписчиков, что стоит посмотреть в Алматы.
"Казахстан, мы возвращаемся к тебе сегодня. Сегодня и завтра я буду в Алматы, и у меня будет немного свободного времени. Что нам стоит сделать, что посетить и посмотреть. Что интересного происходит в Алматы?" - говорит вокалистка на видео.
Визажист Джей Ло Эрнесто Касильяс (Ernesto Casillas) и стилист Джэкилин Мартинес (Jackilyn Martinez) опубликовали кадры из Алматы.
Напомним, концерт пройдет 10 августа. В связи с мероприятием в городе перекроют ряд центральных улиц.
Концерт в Астане прошел 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.
Самое читаемое
- Чиновник из СКО "купил" несуществующий трубопровод за 16 млн тенге
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане