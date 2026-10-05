Сегодня в Акорде Президент Касым-Жомарт Токаев в День учителя наградил 30 работников сферы образования из разных регионов Казахстана. Для многих из них эта церемония стала особенным событием – за плечами десятки лет работы, сотни учеников и истории, которые начались задолго до получения государственной награды. Корреспондент BAQ.KZ поговорила с педагогами после церемонии и узнала, с какими эмоциями они встретили свой профессиональный праздник.

«35 лет назад я осуществила детскую мечту»

Учитель общеобразовательной школы «Бірінші мамыр» Туркестанской области Гульмира Тагаева посвятила сфере образования 35 лет. Ей присвоили почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Выбор профессии для неё во многом определила семья: отец был специалистом в области языка, а мама работала учителем начальных классов. Сегодня она продолжает работать с детьми в сельской школе.

«У каждого сельского ребёнка есть большая мечта и огромные возможности. Задача учителя – суметь раскрыть способности ребёнка и помочь ему достичь поставленных целей», – рассказала педагог.

По её словам, оказаться в Акорде и получить награду после многих лет работы стало одним из самых волнительных моментов профессиональной жизни.

«Сегодня я испытываю огромную радость. Многолетний труд получил признание. Труд всегда приносит свои плоды», – поделилась она.

«Эта встреча даёт нам большой стимул для дальнейшей работы»

Учитель средней школы №7 Жамбылской области Нуржан Егизбаев работает педагогом 25 лет. Его наградили медалью «Ерен еңбегі үшін».

После церемонии он признался, что для него особенно символично получить государственную награду в профессиональный праздник.

«У меня непередаваемые впечатления. Особенно приятно, что церемония состоялась в День учителя. Эта встреча даёт нам большой стимул для дальнейшей работы», – сказал педагог.

По его словам, учителя видят изменения, происходящие в сфере образования, в том числе строительство новых школ и создание современных условий для детей.

«Всё это создаётся для развития нашего подрастающего поколения, наших детей», – отметил он.

До последнего не знал, какую награду получит

Педагога Центра технического творчества отдела образования акимата Тараза Александра Лысенко наградили медалью «Шапағат». Для него приглашение в Астану стало неожиданностью.

«Мне позвонили и сказали, что нужно ехать в Астану получать государственную награду. А какую именно – до тех пор, пока её не получил, я не знал», – рассказал он.

Александр Лысенко ведёт авиамодельный кружок. По его словам, сегодня одна из непростых задач педагога – заинтересовать детей техническим творчеством.

«Сейчас дети больше интересуются компьютерами и телефонами. Поэтому нужно постараться, чтобы увлечь их техническими направлениями», – рассказал педагог.

«Оказаться здесь в качестве награждаемого – совершенно другое ощущение»

Педагогу-хореографу средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8 Северо-Казахстанской области Михаилу Лахтину присвоили почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Он преподаёт классический и народно-сценический танец, а также разработал авторский курс сценической практики для воспитанников, которые хотят связать своё будущее с хореографией.

Получение государственной награды стало для него не только признанием многолетнего труда, но и новой мотивацией.

«Я получил тот запал энергии, который даст мне возможность ещё долго и упорно работать, добиваться результатов. Свой профессиональный и жизненный опыт я должен передать детям, потому что у них впереди очень многое», – рассказал он.

Несмотря на большой сценический опыт, перед церемонией педагог волновался.

«Раньше я был участником президентских и правительственных концертов. Но оказаться здесь уже в качестве награждаемого – совершенно другое ощущение. Конечно, я переживал и волновался», – признался Михаил Лахтин.

«Просила детей научить меня жестам – тогда я поняла, что это моё»

Педагога специальной школы-интерната №3 Карагандинской области Елену Тарасову наградили медалью «Шапағат». Она работает с детьми с нарушениями слуха, а своей профессиональной задачей называет формирование речи и развитие слухового восприятия.

Первые годы работы, вспоминает педагог, были непростыми. Многие дети не воспринимали разговорную речь, поэтому учиться пришлось не только им, но и самой учительнице.

«Я просила старшеклассников учить меня жестам. Именно тогда поняла, что это моё. Приходила домой, читала, учила жесты и поняла, что хочу работать именно в этой школе, именно с такими детьми», – вспоминает она.

Основы жестового языка педагог освоила примерно за первый год, после чего продолжила учиться уже непосредственно в общении со своими воспитанниками.

Не меньше эмоций у Елены Тарасовой вызвала и церемония награждения.

«Я очень сильно волновалась. Но вместе с переживаниями была огромная радость. Это незабываемое событие. Даже не могу до конца передать свои чувства», – сказала она.

По словам педагога, её обычные дни проходят в привычном ритме – дом, семья, школа и ученики. Поэтому поездка в Астану и участие в церемонии стали для неё совершенно новым опытом.

«Чтобы каждый день труд учителя уважали»

Глава Министерства просвещения Жулдыз Сулейменова, поздравляя педагогов, отметила, что признание труда учителей не должно ограничиваться профессиональным праздником.