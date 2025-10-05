Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что вопрос о возвращении смертной казни за убийства и изнасилования несовершеннолетних может быть вынесен на всенародное обсуждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kabar. Поводом для инициативы стало жестокое убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, всколыхнувшее страну.

Глава государства подчеркнул, что наказание должно касаться только особо тяжких преступлений против женщин и детей, а не коррупции. По его словам, современные технологии — видеодоказательства и открытые судебные процессы — помогут исключить ошибки и защитить невиновных.

Мы не будем решать этот вопрос в одиночку. Посоветуемся с народом. Если большинство граждан поддержит, смертная казнь может быть возвращена через референдум, — отметил Жапаров.

Напомним, 17-летняя жительница Каракола Айсулуу Мукашева пропала 27 сентября. Спустя несколько дней её тело нашли возле села Жел-Арык. Девушка была изнасилована и задушена. Подозреваемого — ранее судимого мужчину 1984 года рождения — задержали в Бишкеке.

После этого случая Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, которые предусматривают максимально жёсткие меры наказания за преступления против детей и женщин.