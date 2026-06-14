Воспитанники детского дома посетили уникальный железнодорожный мегамузей
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АО «НК «ҚТЖ» организовало масштабную благотворительную поездку для более чем 20воспитанников КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Осакаровского района» управления образования Карагандинской области в Астану, где ребята стали одними из первых посетителей нового Музея истории железных дорог Казахстана «От Шелкового пути - к стальным магистралям».
Ультрасовременный культурно-образовательный комплекс площадью 3200 квадратных метров, стал для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уникальной интерактивной и профориентационной площадкой.
Фонд музея насчитывает более 250 уникальных экспонатов, распределенных по четырем тематическим залам, где подлинные исторические материалы гармонично совмещены с передовыми цифровыми технологиями, включая мультимедийные экраны, AR- и VR-решения. В ходе экскурсии воспитанники смогли детально изучить оригинальные локомотивы и образцы подвижного состава, сыгравшие ключевую роль в развитии транспортной сети страны, среди которых маневровые тепловозы серий ЧМЭ3 и 2ТЭМ10, грузовой электровоз ВЛ80, пассажирский тепловоз ТЭП70, а также лично оценить интерьер и инновации пассажирского вагона нового поколения CR200J.
Особый восторг у ребят вызвала практическая часть программы, которую провел опытный экскурсовод, наглядно продемонстрировавший работу профессионального симулятора и позволивший детям попробовать себя в роли машиниста, управляющего тяжелым составом в условиях, максимально приближенных к реальности.
Воспитатель, сопровождающий детей из Осакаровки, выразил искреннюю благодарность руководству и коллективу АО «НК «ҚТЖ» за организацию столь полезной поездки, особо подчеркнув, что волонтеры компании уже на протяжении долгого времени оказывают постоянную поддержку их учреждению и являются для воспитанников надежными, проверенными временем друзьями.
- Подобные выезды не только дарят детям яркие незабываемые эмоции, но и вносят колоссальный вклад в их социализацию, расширение кругозора и профессиональное самоопределение, а многолетняя системная забота железнодорожников помогает ребятам увереннее смотреть в будущее и открывать для себя новые жизненные перспективы, - отметилвоспитатель Эльвин Рамизович Алиев.
В завершение насыщенного дня волонтеры КТЖ вручили детям свежие фрукты и сладости, сделав этот праздник еще более радостным и запоминающимся.
Напомним, музей истории железных дорог Казахстана открыли в Астане.
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