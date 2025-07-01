Воспитатель душила подушкой особенных малышей в детсаду Костаная
В Костанае воспитательница частного сада жестоко обращалась с особыми детьми.
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В частном коррекционном детском саду Костаная зафиксированы факты жестокого обращения с детьми с особенностями развития. Кадры, попавшие с камер видеонаблюдения, вызвали общественный резонанс: на них видно, как воспитатель применяет силу в отношении малышей — бьёт подушкой, удерживает ногами на кровати и грубо укладывает спать, передаёт BAQ.KZ.
Полиция уже начала досудебное расследование. Как сообщил дознаватель департамента полиции Костанайской области Алишер Кушекбаев, проводится проверка по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Сад принадлежит частной организации, однако в нём размещён государственный образовательный заказ. По данным отдела образования города, поступило заявление от группы родителей, дети которых посещали ТОО ОК "Аманатик". В связи с этим в учреждение будет направлена проверочная комиссия, а финансирование приостановлено.
"Направлено письмо в АО "Финансовый центр" о приостановлении финансирования. Также инициирована внеплановая проверка", — сообщили в отделе образования Костаная журналистам телеканала AstanaTV.
Ситуация находится на контроле надзорных и правоохранительных органов.
Ранее мы писали о том, что воспитатель таскала детей за волосы и била по голове в детсаду Павлодара.
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