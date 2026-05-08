В Павлодаре суд вынес приговор воспитателю детского сада, которую признали виновной в жестоком обращении с детьми, передает BAQ.kz.

По данным обвинения, женщина систематически применяла насилие к 16 детям в возрасте от 2 до 2,5 лет. Установлено, что она могла ударить малышей, тянуть за волосы и грубо с ними обращаться, причиняя им физическую боль и психологический вред.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства, которые подтвердили вину обвиняемой. Также обвинение было переквалифицировано на более тяжкое с учетом отягчающих обстоятельств.

Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. При этом применена отсрочка исполнения наказания Кроме того женщине запрещено заниматься педагогической деятельностью сроком на три года

Приговор не вступил в законную силу.

