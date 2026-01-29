  • 29 Января, 15:01

ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%

Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
84
Летальность вируса Нипах, случаи заражения которым были выявлены в Индии в январе, оценивается в диапазоне от 40% до 75%, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.
 
Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.
 
– Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения, – сообщил он.
В ВОЗ указали на необходимость снизить риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Так, широко употребляемый в регионе сок финиковой пальмы следует кипятить, а плоды тщательно мыть и очищать от кожуры перед употреблением, плоды со следами укусов летучих мышей следует выбрасывать.
Также, согласно ВОЗ, необходимо исключить риск передачи инфекции от домашних животных.
 
– Естественное заражение домашних животных было зафиксировано у свиней, лошадей, а также домашних и диких кошек, - указали в ВОЗ, отметив необходимость использовать средства индивидуальной защиты при работе с животными.
 
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур, Индонезию и другие, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
 
Напомним, Минздрав Казахстана заявил, что случаев ввоза и заражения вирусом НИПАХ в Казахстане не зарегистрировано.
 

