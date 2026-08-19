Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго продолжает распространяться и пока не взята под контроль. Об этом сообщает Служба новостей ООН, приводя комментарии представителей Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на заседании Комитета по чрезвычайной ситуации, что за последние три месяца ситуация значительно ухудшилась. По данным, приведенным ООН, число заболевших приблизилось к 5 тысячам, более 2,3 тысячи человек скончались. Инфекция затронула шесть провинций и 55 зон здравоохранения.

«Будем откровенны: мы далеки от того момента, когда эпидемия будет находиться под контролем», – заявил глава ВОЗ.

Одной из главных проблем остается то, что часть заболевших умирает вне медицинских учреждений. В таких случаях специалистам не всегда удается установить всех людей, с которыми контактировал пациент. Это означает, что некоторые цепочки распространения вируса остаются неизвестными.

По словам Тедроса, ситуацию также осложняют вооруженный конфликт и массовое перемещение населения.

О сложной обстановке на местах рассказал представитель ВОЗ Тьерно Бальде, находящийся в Бунии – одном из эпицентров вспышки. По его словам, медицинские и гуманитарные службы практически ежедневно сталкиваются с недоверием и сопротивлением части местных жителей.

«Это очень сложная ситуация: люди видят, как болеют и умирают их родственники», – сказал Бальде.

Он также сообщил о нападении на автомобиль скорой помощи, задействованный в борьбе с Эболой. Несмотря на это, медики продолжают работу по выявлению заболевших и сдерживанию распространения инфекции.

ВОЗ также привлекает к профилактической работе местных водителей мототакси. Они часто перевозят больных и поэтому могут как подвергаться риску заражения, так и помогать специалистам быстрее выявлять людей с подозрительными симптомами.

По оценке ВОЗ, риск дальнейшего распространения Эболы сохраняется, в том числе за пределы ДР Конго.