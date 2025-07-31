О возбуждении уголовного дела после пожара на рынке "Биг Шанхай" рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК, передает BAQ.kz.

Возгорание произошло во второй половине июля. Тушение осложнялось наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой.

"На данный момент расследование идет. Практически не было сообщения, рядом седьмая пожарная часть находится от данного рынка. И наши спасатели в окно увидели, что с первого и четвертого этажа идет дым и без вызова они приехали. Практически ворота были закрыты. Двери были закрыты. Пришлось самим открывать ворота. Пожар с доступом кислорода разгорелся еще сильнее. Вопрос стоит о возбуждении уголовного дела, какого именно станет ясно позже. Расследование идет", - сказал Кеген Турсынбаев.

Вице-министр подчеркнул, что пожарные подразделения приложили максимум усилий, чтобы локализовать пламя, не позволив огню перекинуться на вторую галерею. Журналистов интересовало, проводились ли на объекте проверки пожарной безопасности. Выяснилось, что государственного контроля на объекте не было, так как там работал частный аудит. Об этом рассказала представитель Комитета противопожарной службы МЧС. По результатам этого аудита нарушений выявлено не было.

Напомним, 18 июля в трёхэтажном здании столичного рынка "Биг Шанхай" произошел масштабный пожар. Пламя ликвидировлаи на площади 30113 квадратных метров.