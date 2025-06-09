По поручению Главы государства стартовали масштабные работы по очистке Астанинского водохранилища — впервые с момента его ввода в эксплуатацию в 1970 году, передает BAQ.KZ.

Очистку проводит Акмолинский филиал РГП "Казводхоз" при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации. В работах задействованы два вида современной спецтехники: крупный земснаряд с гидрорыхлителем (до 2000 кубометров в час) и самоходный земснаряд-амфибия (до 900 кубометров в час).

В 2025 году планируется извлечь из чаши водохранилища 50 тысяч тонн ила. Работы продлятся до конца октября и станут ежегодными — очистка будет продолжаться на протяжении 13 лет.

Благодаря проекту емкость водохранилища увеличится на 47 миллионов кубометров, что позволит значительно улучшить водоснабжение столицы.

"Для реализации поручения Главы государства был создан отдельный штат специалистов. Все сотрудники прошли обучение для работы с техникой. Астанинское водохранилище — стратегический объект, играющий ключевую роль в обеспечении столицы водой", — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее мы писали о том, что Мажилис разрешил изъятие сельхоз- и лесных земель под водохранилища.