Врачи из Астаны вылетают к пострадавшему при взрыве на «Казцинке»

В Усть-Каменогорск направляется бригада врачей Национального координационного центра экстренной медицины Астаны для оказания помощи сотруднику компании «Казцинк», получившему тяжёлые ожоги при взрыве на свинцовом заводе, передает BAQ.KZ.

По информации предприятия, ранее была проведена телемедицинская консультация со столичными специалистами, в ходе которой определили дальнейшую тактику лечения пострадавшего.

Мужчина 1980 года рождения находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии — у него диагностированы ожоги более 90% поверхности тела, включая дыхательные пути и роговицу.

Также в результате происшествия пострадал ещё один работник — мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали с компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника.

Напомним, утром 5 мая на территории свинцового завода ТОО «Казцинк» произошёл взрыв в плавильном отделении электролизного цеха. В результате начался пожар на площади около 120 квадратных метров и произошло обрушение конструкций на площади 220 квадратных метров. По прибытии спасателей цех был охвачен открытым огнём.