Министерство здравоохранения РК в ответе на запрос редакции BAQ.KZ сообщило, какие заболевания чаще всего встречаются среди граждан пенсионного возраста. Также ведомство назвало регионы с наибольшей численностью пожилых людей.

Согласно данным Департамента стратегии и развития Минздрава, у казахстанцев пожилого возраста чаще всего фиксируются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, патологии опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, а также онкологические и неврологические болезни.

"В числе сердечно-сосудистых заболеваний отмечены гипертония, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Часто фиксируется сахарный диабет 2 типа, а также остеоартрит, остеопороз и артрит. Среди болезней органов дыхания — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и пневмония. Также регистрируются онкологические заболевания, в том числе рак молочной железы, лёгких и простаты. Неврологические патологии представлены болезнью Альцгеймера, другими формами деменции и инсультом", — отметили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что эти заболевания часто связаны с возрастными изменениями в организме и могут требовать постоянного медицинского наблюдения и лечения. По их словам, Казахстан, как и многие другие страны, сталкивается с общей тенденцией роста заболеваемости среди пожилого населения, что связано с увеличением продолжительности жизни, старением населения и изменением образа жизни.

Наибольшее количество зарегистрированных пожилых людей приходится на Алматы, Астану, Шымкент, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области.

"Численность пожилых людей может меняться в зависимости от демографических и экономических факторов, миграции и других социальных процессов", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в борьбе с туберкулёзом активно применяются цифровые технологии и современные методы диагностики. По всей стране установлено 148 аппаратов, способных выявить заболевание всего за два часа. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.