В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии девочки, которую накануне ударило током во дворе жилого комплекса, передает BAQ.KZ.

"Ребёнок доставлен в приёмное отделение ЦДНМП и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В дальнейшем переведён в профильное ожоговое отделение. Состояние — средней степени тяжести, стабильное. Получает лечение в полном объёме согласно протоколу Министерства здравоохранения РК", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребёнок попал в реанимацию после удара током во дворе ЖК в Алматы.