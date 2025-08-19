Врачи рассказали о состоянии ребёнка, получившего удар током во дворе ЖК
Девочка, пострадавшая от удара током во дворе ЖК в Алматы, находится в стабильном состоянии.
Сегодня, 16:44
85Фото: pexels.com
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии девочки, которую накануне ударило током во дворе жилого комплекса, передает BAQ.KZ.
"Ребёнок доставлен в приёмное отделение ЦДНМП и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В дальнейшем переведён в профильное ожоговое отделение. Состояние — средней степени тяжести, стабильное. Получает лечение в полном объёме согласно протоколу Министерства здравоохранения РК", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ребёнок попал в реанимацию после удара током во дворе ЖК в Алматы.
