В день пятилетия Косшы в городе официально ввели в эксплуатацию второй и третий пусковые комплексы газораспределительных сетей. Реализация проекта позволила обеспечить природным газом все микрорайоны города, передает BAQ.KZ.

Новые объекты построены в рамках реализации проекта газификации от магистрального газопровода «Сарыарқа».

В церемонии запуска принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Глава региона посетил блочный газорегуляторный пункт, где ему представили итоги реализации проекта и рассказали о выполненных этапах строительства.

Построено более 400 километров сетей

Как сообщил директор Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Ержан Балабеков, в рамках проекта было построено более 400 километров газораспределительных сетей, а также установлены один блочный и 43 шкафных газорегуляторных пункта.

По его словам, реализация проекта создает условия для дальнейшего социально-экономического развития Косшы и повышает качество жизни жителей.

Жителям бесплатно установят счетчики газа

Ключевым событием церемонии стал официальный запуск подачи природного газа.

По словам Марата Ахметжанова, завершение проекта означает, что централизованное газоснабжение теперь доступно всем районам Косшы.

Кроме того, в честь пятилетнего юбилея города совместно с компанией QazaqGaz Aimaq принято решение бесплатно обеспечить жителей приборами учета газа.

Газификацию завершили спустя год после первого запуска

Первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию в сентябре 2025 года.

Сегодня система газоснабжения охватывает весь Косшы, где проживает около 112 тысяч человек. Завершение газификации стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов города за первые пять лет после получения статуса города.

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