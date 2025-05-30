30 мая в Акорде состоялись официальные переговоры между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, прибывшей с официальным визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул важность визита итальянского премьера для двусторонних отношений:

"Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами", — заявил Токаев.

В свою очередь, Джорджа Мелони выразила благодарность за приглашение и участие в Международном форуме Астана, отметив стратегическое значение Казахстана:

"Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион – как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами", — заявила она.

В ходе встречи стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, инвестиционные проекты и возможности взаимодействия в сферах энергетики, науки и культуры. Оба лидера выразили уверенность, что сотрудничество между Астаной и Римом будет только укрепляться.

Ранее мы писали о том, что Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с официальным визитом в Казахстан.