Всех пострадавших после массового отравления в Актюбинской области выписали из больниц

Все жители, пострадавшие в результате массового пищевого отравления после банкета в ресторане «Тумар» в городе Кандыагаш Актюбинской области, завершили лечение и выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, инцидент произошел 19 июня. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 188 человек, в том числе 15 детей. Госпитализация потребовалась 177 пострадавшим.

По факту произошедшего продолжается досудебное расследование по статье 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов.

В ходе проверки специалисты установили, что ресторан осуществлял деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, включая несоблюдение условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд, правил личной гигиены персонала, а также отсутствие медицинских книжек у сотрудников.

На время расследования деятельность заведения приостановлена. Окончательные причины массового отравления будут установлены после получения результатов назначенных экспертиз.