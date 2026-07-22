Всеобщее декларирование: что важно успеть до 15 сентября

До крайнего срока подачи деклараций по всеобщему декларированию осталось меньше двух месяцев. Отчитаться нужно не позднее 15 сентября - и на бумаге, и в электронном виде.

В Комитете государственных доходов ответили на распространенные вопросы о декларировании.

Там пояснили, что депозиты в банках указывать нужно, но только на счетах в иностранных банках за пределами Казахстана и лишь в том случае, если их совокупная сумма по всем вкладам превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП).

Недвижимость, расположенную в Казахстане, в декларации не отражают. Как сообщили в комитете, в декларацию об активах и обязательствах вносят только то имущество, которое зарегистрировано за пределами страны.

В ведомстве также разъяснили, что бывшие госслужащие, вышедшие на пенсию, представляют декларацию формы 270.00, если в прошлом году проработали на государственной службе хотя бы один день.

Иметь счета в иностранных банках за рубежом государственные служащие могут, но только в особых случаях. В комитете уточнили, что это допускается, если служащий направлен на работу в загранучреждение, прикомандирован или обучается за рубежом, проходит там стажировку или лечение, либо находится за границей в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка или опекуна.

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