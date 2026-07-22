250 млн теңге налогов недоплатили владельцы недвижимости в Атырауской области

Прокуратура Атырауской области выявила случаи, когда налогоплательщики указывали заниженные данные при расчете налога на имущество.

Установлено, что некоторые организации указывали в налоговых декларациях недостоверные сведения о своих объектах недвижимости, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. В результате в бюджет поступали не все положенные суммы.

Один из таких случаев выявили у ТОО "М". В 2025 году предприятие оплатило налог на имущество в размере 9,2 млн тенге, рассчитав его исходя из площади объекта 14 700 квадратных метров. Однако, по данным НАО "Правительство для граждан", фактическая площадь объекта составляет 28 827,3 квадратных метра.

Из-за занижения налоговой базы сумма недоплаты составила более 8,5 млн тенге.

Кроме того, аналогичные нарушения были обнаружены еще по 63 объектам недвижимости. В результате в бюджет уже взыскали более 250 млн тенге.

В прокуратуре отметили, что работа по выявлению подобных нарушений продолжается и находится на контроле ведомства.