250 млн теңге налогов недоплатили владельцы недвижимости в Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Атырауской области выявила случаи, когда налогоплательщики указывали заниженные данные при расчете налога на имущество.
Установлено, что некоторые организации указывали в налоговых декларациях недостоверные сведения о своих объектах недвижимости, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. В результате в бюджет поступали не все положенные суммы.
Один из таких случаев выявили у ТОО "М". В 2025 году предприятие оплатило налог на имущество в размере 9,2 млн тенге, рассчитав его исходя из площади объекта 14 700 квадратных метров. Однако, по данным НАО "Правительство для граждан", фактическая площадь объекта составляет 28 827,3 квадратных метра.
Из-за занижения налоговой базы сумма недоплаты составила более 8,5 млн тенге.
Кроме того, аналогичные нарушения были обнаружены еще по 63 объектам недвижимости. В результате в бюджет уже взыскали более 250 млн тенге.
В прокуратуре отметили, что работа по выявлению подобных нарушений продолжается и находится на контроле ведомства.
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026
- Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии
- После удара по Wildberries продавцы заявили об убытках на 100 млрд рублей