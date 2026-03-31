Вслед за Испанией Италия запретила полеты самолетов США, направлявшихся к Ирану

Италия отказала американским самолетам в использовании своего воздушного пространства и посадке на Сицилии

Сегодня 2026, 14:53
Фото: freepik.com

Италия вслед за Испанией ограничила использование своего воздушного пространства для американских военных самолетов, задействованных в операциях на Ближнем Востоке.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, власти Италии не разрешили американским самолетам использовать воздушное пространство страны в рамках предполагаемой операции, связанной с Ираном.

Сообщается, что уведомление о маршруте поступило уже после начала полета.

«Итальянской стороне сообщили о плане полета некоторых американских бомбардировщиков с посадкой на Сицилии и вылетом на Ближний Восток, когда самолеты уже были в воздухе», - отмечает издание.

В результате итальянские власти приняли решение отказать в посадке.

«Посадку Италия запретила», - говорится в публикации.

Ранее аналогичные меры приняла Испания.

