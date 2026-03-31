Вслед за Испанией Италия запретила полеты самолетов США, направлявшихся к Ирану
Италия отказала американским самолетам в использовании своего воздушного пространства и посадке на Сицилии
Италия вслед за Испанией ограничила использование своего воздушного пространства для американских военных самолетов, задействованных в операциях на Ближнем Востоке.
По данным итальянской газеты Corriere della Sera, власти Италии не разрешили американским самолетам использовать воздушное пространство страны в рамках предполагаемой операции, связанной с Ираном.
Сообщается, что уведомление о маршруте поступило уже после начала полета.
«Итальянской стороне сообщили о плане полета некоторых американских бомбардировщиков с посадкой на Сицилии и вылетом на Ближний Восток, когда самолеты уже были в воздухе», - отмечает издание.
В результате итальянские власти приняли решение отказать в посадке.
«Посадку Италия запретила», - говорится в публикации.
Ранее аналогичные меры приняла Испания.
Самое читаемое
- В Алматы задержан блогер Адилетхан Молдахан
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане
- Накопления казахстанцев в ЕНПФ принелси рекордный инвестиционный доход за 12 месяцев