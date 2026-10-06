В американском штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Власти одновременно расширили круг медицинских работников, которые могут проводить вакцинацию и назначать обследования при подозрении на инфекцию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Режим ЧС ввела губернатор штата Кэти Хокул. Он начал действовать 5 октября и продлится до 4 ноября.

По данным властей, с начала года в Нью-Йорке зарегистрировали 108 случаев кори. Из них 92 выявили с 15 июля в сельских районах с низким уровнем иммунизации в 18 округах. Семь случаев приходятся на город Нью-Йорк, еще 101 – на другие территории штата.

«Никто не должен серьезно заболеть или умереть от болезни, которую можно предотвратить с помощью вакцинации», – заявила Хокул.

После введения чрезвычайного режима зарегистрированные медсестры получили право назначать тесты пациентам с подозрением на корь. Фармацевтам разрешили делать прививку MMR – от кори, эпидемического паротита и краснухи – детям начиная с двух лет.

Все сведения о проведенной вакцинации должны передаваться в реестры иммунизации штата или города Нью-Йорка в течение 72 часов. При этом согласие самого пациента или его законного представителя на вакцинацию по-прежнему обязательно.

С 15 июля в сельских районах штата сделали более 1 тыс. прививок MMR.

Рост заболеваемости корью наблюдается и в других частях США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 1 октября в стране зарегистрировали 3 887 подтвержденных случаев кори. Для сравнения, за весь 2025 год их было 2 289.

Соседняя Пенсильвания также столкнулась с крупной вспышкой. По данным Reuters, к началу октября число случаев там превысило тысячу.

Что происходит с корью в Казахстане

Эпидемиологическая ситуация по кори остается нестабильной и в Казахстане. За семь месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 7 127 случаев заболевания, из них 5 850 – среди детей до 14 лет, ранее сообщали BAQ.KZ в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Около 70% заболевших, или 5 008 человек, составили непривитые дети. В 2 633 случаях причиной отсутствия вакцинации стал отказ от прививки, у 858 детей были медицинские противопоказания, еще 1 517 не достигли прививочного возраста.

В стране продолжается подчищающая и наверстывающая иммунизация. Дополнительная вакцинация предусмотрена для детей в возрасте 2-5 и 7-18 лет, которые не получили прививки против кори в установленные сроки.