Встреча знакомых закончилась приговором в области Жетысу

В области Жетысу суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей региона, обвиняемых в незаконном обороте психотропных веществ.

По материалам дела, в сентябре 2025 года одна из фигуранток приобрела и хранила психотропное вещество "мефедрон". Часть вещества она употребила, а позже оказалась вовлечена в ситуацию с передачей запрещенного средства другому человеку.

В ночь с 16 на 17 сентября женщина приехала из Алматы в Талдыкорган, где встретилась со знакомым. Затем они вместе направились в город Текели. Там, как установил суд, они совместно употребили психотропное вещество. Позже женщина оставила у него сумку с несколькими свертками, содержащими запрещенное вещество.

Далее она попыталась организовать передачу оставшегося вещества третьему лицу, однако была задержана полицией в Текели.

В ходе следственных действий у нее и в автомобиле были обнаружены свертки с порошкообразным веществом, а также предметы для употребления наркотиков.

Следствие также установило, что второй фигурант дела, зная о содержимом сумки, хранил и перевозил психотропное вещество на своем автомобиле. При задержании сумка была изъята сотрудниками полиции.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным средством "мефедрон", оборот которого в Казахстане запрещен.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Женщина частично признала вину, отрицая факт сбыта.

По итогам рассмотрения дела суд признал обоих виновными. Женщина приговорена к 8 годам лишения свободы, мужчина – к 3 годам.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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