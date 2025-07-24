В Казахстане планируется ввести акциз на напитки с добавленным сахаром. В Министерстве здравоохранения отмечают: это одна из самых эффективных мер для снижения детского ожирения и профилактики неинфекционных заболеваний. Об этом Минздрав сообщил в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

"ВОЗ отдельно выделила налогообложение сладких напитков как ключевую стратегию профилактики хронических болезней. Министерство, как уполномоченный орган, полностью поддерживает введение акциза на такие напитки", — говорится в официальном ответе Минздрава.

Отметим, в 2024 году представительством Всемирного банка в Казахстане было проведено экономическое моделирование влияния налога на рынок.

Согласно расчётам, акциз в размере 100 тенге за литр (примерно 0,21 доллара) приведёт к росту цен и сокращению потребления сладких напитков на 16%. Ожидается, что это окажет позитивное влияние на здоровье казахстанцев. Однако есть и неожиданный эффект: спрос на бутилированную воду может снизиться на 41%.

"Рост цен уменьшит потребление, а значит — и количество будущих пациентов с ожирением, сахарным диабетом и болезнями сердца. Это превентивная мера, и она давно доказала свою эффективность во многих странах", — отметили в Минздраве.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году объём производства фармацевтической продукции в Казахстане вырос на 22% и достиг 171,6 млрд тенге.

С 1 января 2026 года в Казахстане изменятся правила расчёта взносов в систему ОСМС.