Введут ли в Казахстане налог на газировку?
Минздрав считает, что налог на сладкие напитки поможет сократить потребление сахара и снизить уровень детского ожирения.
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В Казахстане планируется ввести акциз на напитки с добавленным сахаром. В Министерстве здравоохранения отмечают: это одна из самых эффективных мер для снижения детского ожирения и профилактики неинфекционных заболеваний. Об этом Минздрав сообщил в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.
"ВОЗ отдельно выделила налогообложение сладких напитков как ключевую стратегию профилактики хронических болезней. Министерство, как уполномоченный орган, полностью поддерживает введение акциза на такие напитки", — говорится в официальном ответе Минздрава.
Отметим, в 2024 году представительством Всемирного банка в Казахстане было проведено экономическое моделирование влияния налога на рынок.
Согласно расчётам, акциз в размере 100 тенге за литр (примерно 0,21 доллара) приведёт к росту цен и сокращению потребления сладких напитков на 16%. Ожидается, что это окажет позитивное влияние на здоровье казахстанцев. Однако есть и неожиданный эффект: спрос на бутилированную воду может снизиться на 41%.
"Рост цен уменьшит потребление, а значит — и количество будущих пациентов с ожирением, сахарным диабетом и болезнями сердца. Это превентивная мера, и она давно доказала свою эффективность во многих странах", — отметили в Минздраве.
Ранее мы писали о том, что в прошлом году объём производства фармацевтической продукции в Казахстане вырос на 22% и достиг 171,6 млрд тенге.
С 1 января 2026 года в Казахстане изменятся правила расчёта взносов в систему ОСМС.
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