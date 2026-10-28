Казахстан приближается к $400 млрд ВВП: дойдут ли большие деньги до простых людей?

Экономика Казахстана может приблизиться к отметке в 400 миллиардов долларов, а на обновление инфраструктуры до конца 2029 года планируется направить около 6,5 триллиона теңге из Национального фонда. Цифры внушительные. Но когда экономический рост почувствуют обычные казахстанцы и не обернутся ли масштабные расходы новым витком инфляции?

Эти вопросы прозвучали после Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Согласно приведенному Главой государства прогнозу Международного валютного фонда, уже в этом году ВВП страны может приблизиться к 400 миллиардам долларов.

Экономист Айбар Олжай в беседе с корреспондентом BAQ.KZ объяснил, что означают эти суммы для населения, почему рост ВВП не равен росту доходов и на что следует обратить внимание при расходовании средств Нацфонда.

400 миллиардов долларов: станут ли казахстанцы богаче?

По словам экономиста, достижение отметки в 400 миллиардов долларов станет свидетельством роста экономического потенциала Казахстана. Но между размером экономики и благосостоянием населения нет автоматической связи.

«Если по итогам этого года наш ВВП достигнет 400 миллиардов долларов, это будет означать выполнение ряда ранее поставленных целей. Экономика выйдет на новый уровень. Конечно, абсолютный объем ВВП напрямую не отражает благосостояние населения. Он показывает внутреннюю мощь экономики. У страны с сильной экономикой есть возможности для повышения уровня жизни людей», – отметил Айбар Олжай.

Иными словами, большая экономика дает государству больше возможностей, но сами по себе миллиарды в статистике еще не означают прибавку к зарплате или снижение цен в магазинах.

Кому достанутся деньги от большой стройки?

Один из способов превратить экономический рост в реальные доходы населения связан со строительством и модернизацией инфраструктуры.

Когда начинаются крупные проекты, работа появляется у подрядчиков, поставщиков строительных материалов, транспортных компаний и малого бизнеса.

«Этот рост влияет на жизнь населения через различные экономические проекты. Например, когда начинаются строительные работы, местные компании, фирмы и индивидуальные предприниматели получают заказы. Деньги начинают активнее обращаться в экономике, растет деловая активность», – пояснил эксперт.

Поэтому значение имеет не просто количество построенных объектов. От того, сколько заказов получат казахстанские предприятия и какая доля средств останется внутри страны, зависит и отдача для экономики.

6,5 триллиона теңге из Нацфонда: хватит ли денег?

В Послании Президент обозначил масштабную программу обновления социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

На запуск социальных проектов в текущем году и первые два месяца 2027 года поручено предусмотреть 1,5 триллиона теңге. До конца 2029 года на модернизацию инфраструктуры из Нацфонда предполагается направить около 6,5 триллиона теңге.

Возникает вопрос, как такие расходы отразятся на накоплениях страны.

Айбар Олжай считает, что оценивать ситуацию нужно с учетом будущих поступлений в фонд.

«Все это просчитано. Планируется, что поступления в фонд превысят объем выделяемых средств. Поэтому я не думаю, что фонд начнет сокращаться. Возможно, темпы его роста немного замедлятся. Но отдача от этих расходов будет выше, поскольку мы даем мощный импульс развитию экономики», – считает экономист.

При этом такой сценарий зависит от того, оправдаются ли прогнозы поступлений и насколько результативными окажутся сами проекты.

Не разгонят ли триллионы инфляцию?

Масштабные государственные расходы способны оживить экономику, но одновременно создают риски для цен.

По мнению Олжая, необходимо следить за тем, чтобы значительная часть выделенных средств не уходила на закупку зарубежных товаров.

«Чтобы регулировать влияние на инфляцию, необходимо проводить стерилизацию. Думаю, Национальный банк хорошо справляется с этой работой. Нужно следить за тем, чтобы деньги, выделенные из Нацфонда, не уходили на импорт», – сказал эксперт.

Под стерилизацией в денежно-кредитной политике понимают меры по изъятию избыточной ликвидности, которые помогают сдерживать инфляционное давление.

Экономист отдельно предупредил о последствиях недостаточного контроля за расходованием средств.

«Если контроль ослабнет и деньги уйдут на импорт, это может повлиять на инфляцию. Поэтому здесь необходимо соблюдать баланс», – подчеркнул Айбар Олжай.

Зачем Казахстану новый Гражданский кодекс?

В Послании затронулись и законодательные изменения. Касым-Жомарт Токаев предложил подготовить новый Гражданский кодекс и принять его до конца 2027 года.

Айбар Олжай поддерживает эту инициативу. По его мнению, постоянные поправки в один и тот же документ со временем усложняют его применение.

«Вместо того чтобы годами вносить поправки в один документ, лучше разработать его заново. Считаю более правильным подготовить новый Гражданский кодекс с учетом современных условий, законодательных требований и практики его применения», – пояснил экономист.

При этом речь не идет о полном отказе от действующих правовых норм.