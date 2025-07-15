ВВП Казахстана в 2025 году может превысить 300 млрд долларов
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
115Фото: BAQ.KZ
ВВП Казахстана в 2025 году может превысить 300 млрд долларов. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в 300 миллиардов долларов при условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы. Вполне вероятно, по силам нам достичь отметки 450 миллиардов долларов", - сказал Бектенов, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что для этого большая работа проводится по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производства высокого передела с высокой добавленной стоимостью.
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