ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов – Токаев

Валовой внутренний продукт Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Главы государства, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и глобальные вызовы, экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост.

"В прошлом году экономика страны выросла на 5 процентов. По сравнению с показателями многих стран мира это достаточно высокий результат", – сказал Токаев.

Президент отметил, что за последние годы стране удалось существенно укрепить ключевые макроэкономические показатели.

"Валовой внутренний продукт впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов, а объем ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это один из самых высоких показателей среди стран с переходной экономикой", – подчеркнул глава государства.

Токаев также сообщил, что уровень инфляции снизился с 14,1% до 7,5%, однако работу по дальнейшему сдерживанию роста цен необходимо продолжать.

"Инфляция снизилась более чем в два раза – с 14,1 процента до 7,5 процента. Вместе с тем этот показатель необходимо и дальше снижать", – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического роста Казахстану необходимо продолжить диверсификацию экономики, привлекать инвестиции и развивать промышленный потенциал страны.

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