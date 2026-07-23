Выборы в Курултай: блиц-опросы не относятся к социальным опросам — Канат Искаков

Заместитель министра культуры и информации Канат Искаков разъяснил различия между блиц-опросами, которые журналисты проводят в ходе избирательной кампании, и социальными опросами, предназначенными для изучения общественного мнения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одним из наиболее распространённых нарушений, допускаемых средствами массовой информации в период выборов, является публикация результатов опросов общественного мнения без соблюдения установленных законодательством требований.

Опросы общественного мнения по вопросам, связанным с выборами, вправе проводить только зарегистрированные юридические лица, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями законодательства и предварительно уведомившие об этом Центральную избирательную комиссию. При публикации результатов такого опроса необходимо указывать информацию об организации, проводившей исследование, его заказчике, периоде проведения опроса, количестве респондентов и методе исследования.

Канат Искаков подчеркнул, что оперативное получение журналистами мнений граждан на улицах или в общественных местах не является социальным исследованием.

«Социальный опрос – это измерение общественного мнения, проводимое специально зарегистрированной организацией. То, о чём вы говорите, – это блиц-опрос. Блиц-опрос не относится к социальным опросам. Важно различать социальные опросы, которые в обязательном порядке регулируются законом, и блиц-опросы, являющиеся одним из методов журналистского репортажа. Блиц-опрос – это не социальный опрос», – пояснил вице-министр.

Ранее Канат Искаков также разъяснил порядок проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации.