Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества

Информация о якобы похищении проверяется.

Фото: Баян Акимбаева/Facebook

В Алматы найден 16-летний подросток, исчезнувший 28 июля по пути выбросить мусор. Его поиски продолжались 25 дней и вызвали большой общественный резонанс. Как сообщили в Департаменте полиции Алматы редакции BAQ.KZ, в ходе проверки выяснилось, что подросток проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"В начале августа в полицию поступило заявление от женщины о безвестном исчезновении её сына. В ходе проверки выяснилось, что пропавший гражданин проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С учётом того, что он является несовершеннолетним, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако подросток нарушил её условия и скрылся. Позднее по санкции суда мера пресечения была изменена на заключение под стражу", - рассказали в полиции.

На данный момент подросток найден и задержан. Врачи провели обследование и установили, что телесных повреждений у него нет, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

"Информация о якобы похищении проверяется, по результатам будет дана правовая оценка. Полиция официально напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность по закону. Граждан и представителей СМИ призывают доверять только официальным источникам", - добавили в ДП Алматы.

Напомним, 16-летний подросток пропал 28 июля в микрорайоне Мамыр-3, когда вышел выбросить мусор и не вернулся. Последний раз его зафиксировали камеры наблюдения возле 19-го дома, однако из-за неисправной техники образовалась "слепая зона", и дальнейший путь подростка остался неизвестным. По факту исчезновения было возбуждено розыскное дело, полиция проводила масштабные поиски.

