В Алматы найден 16-летний подросток, исчезнувший 28 июля по пути выбросить мусор. Его поиски продолжались 25 дней и вызвали большой общественный резонанс. Как сообщили в Департаменте полиции Алматы редакции BAQ.KZ, в ходе проверки выяснилось, что подросток проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"В начале августа в полицию поступило заявление от женщины о безвестном исчезновении её сына. В ходе проверки выяснилось, что пропавший гражданин проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С учётом того, что он является несовершеннолетним, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако подросток нарушил её условия и скрылся. Позднее по санкции суда мера пресечения была изменена на заключение под стражу", - рассказали в полиции.

На данный момент подросток найден и задержан. Врачи провели обследование и установили, что телесных повреждений у него нет, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.