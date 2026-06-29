Опасное маневрирование устроили лихачи в Алматы
Нарушителями оказались четыре водителя и один пассажир.
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В Алматы полицейские привлекли к ответственности участников опасного заезда, видео которого распространилось в социальных сетях.
Как сообщили в полиции, на кадрах несколько автомобилей, двигавшихся по Восточной объездной автомобильной дороге, грубо нарушали Правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения.
После проверки сотрудники полиции установили личности всех участников. К административной ответственности привлекли четырех водителей и одного пассажира.
"В отношении трех водителей составлены административные материалы за опасное маневрирование, перевозку пассажиров вне салона транспортного средства и создание аварийной ситуации. Еще один водитель привлечен к ответственности за перевозку пассажира вне салона автомобиля. Кроме того, к ответственности привлечен и сам пассажир, находившийся вне салона транспортного средства", – сообщили в ответ на запрос редакции.
В ведомстве также добавили, что со всеми нарушителями проведены профилактические беседы.
Ранее опасную рекламу сняли в движущемся автомобиле в Актобе.
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