Выстрел в фельдшера в Жамбылской области: подсудимому назначено условное наказание
Пострадавший медработник прошёл лечение и вернулся к работе.
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев высказался о ходе расследования дела, связанного со стрельбой в адрес фельдшера скорой помощи в селе Сарыкемер. Об этом он сообщил на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам акима, инцидент произошёл 10 июля 2025 года на подстанции Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи. Неизвестный выстрелил в фельдшера, который находился на рабочем месте. Случай получил широкую огласку в республиканских СМИ.
"По данному факту досудебное расследование завершено, дело направлено в суд. 2 сентября состоялось судебное заседание, по итогам которого подсудимому назначили три года шесть месяцев лишения свободы условно", – сообщил Карашукеев.
Глава региона отметил, что пострадавший медработник прошёл лечение и вернулся к работе.
"Медицинский сотрудник после случившегося проходил лечение. Сейчас его состояние хорошее, он продолжает работу на станции", – сказал аким.
Карашукеев подчеркнул, что вопросы безопасности медиков должны находиться под особым вниманием, и отметил, что дальнейшие комментарии по уголовному делу находятся в компетенции правоохранительных органов.
Напомним, селе Байзак Жамбылской области произошёл необычный инцидент: спор из-за работы медицинского оборудования завершился стрельбой. По данным департамента полиции, по факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что проводятся следственно-оперативные мероприятия, а окончательное процессуальное решение будет принято по их результатам. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.
