После скандала аккаунт курьера из Алматы заблокировали
Сервис такси прокомментировал ситуацию.
История с курьером в Алматы, которого жительница города обвинила в домогательстве, получила официальный комментарий со стороны сервиса inDriver. В компании сообщили о результатах внутренней проверки и принятых мерах, передает BAQ.KZ.
В inDrive заявили, что сразу после получения информации об инциденте была инициирована проверка. По её итогам установлено, что взаимодействие сторон происходило вне сервиса – по прямой договоренности – и не являлось заказом, оформленным через приложение.
– Тем не менее, такое поведение абсолютно недопустимо, и мы заблокировали аккаунт курьера. Мы на связи с девушкой, выразили искреннее сожаление и предложили психологическую помощь. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами в рамках официального запроса, — сообщили в компании.
В сервисе также подчеркнули, что обратная связь пользователей важна для повышения качества и безопасности.
– Мы продолжим предпринимать все меры для повышения безопасности и комфорта в приложении, в том числе для женщин. Также напоминаем о важности оформления заказов непосредственно в приложении. Это позволит нам обеспечить безопасность и поддержку всех сторон, — отметили в inDrive.
Ранее в Департамент полиции города Алматы сообщили, что по факту обращения жительницы Алматы проводится проверка, а материалы направлены для правовой оценки.
