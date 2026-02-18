История с курьером в Алматы, которого жительница города обвинила в домогательстве, получила официальный комментарий со стороны сервиса inDriver. В компании сообщили о результатах внутренней проверки и принятых мерах, передает BAQ.KZ.

В inDrive заявили, что сразу после получения информации об инциденте была инициирована проверка. По её итогам установлено, что взаимодействие сторон происходило вне сервиса – по прямой договоренности – и не являлось заказом, оформленным через приложение.

– Тем не менее, такое поведение абсолютно недопустимо, и мы заблокировали аккаунт курьера. Мы на связи с девушкой, выразили искреннее сожаление и предложили психологическую помощь. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами в рамках официального запроса, — сообщили в компании.

В сервисе также подчеркнули, что обратная связь пользователей важна для повышения качества и безопасности.

– Мы продолжим предпринимать все меры для повышения безопасности и комфорта в приложении, в том числе для женщин. Также напоминаем о важности оформления заказов непосредственно в приложении. Это позволит нам обеспечить безопасность и поддержку всех сторон, — отметили в inDrive.

Ранее в Департамент полиции города Алматы сообщили, что по факту обращения жительницы Алматы проводится проверка, а материалы направлены для правовой оценки.