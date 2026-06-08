Взрыв автомобиля в Астане: один из пострадавших скончался в больнице

В Астане один из пострадавших в результате взрыва газо-воздушной смеси в автомобиле скончался от полученных травм.

Как ранее сообщалось, инцидент произошёл в столичном районе "Сарыарка" на улице Касым Аманжол. В автомобиле произошёл взрыв газового баллона, после чего транспортное средство полностью охватило огнём. Пламя также перекинулось на рядом стоящие автомобили, которые получили повреждения.

Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения после оказания первой медицинской помощи на месте происшествия.

В Управлении общественного здравоохранения столицы сообщили, что 31 мая один из пострадавших был госпитализирован в Многопрофильную городскую больницу №1 с тяжелейшими термическими ожогами – 90-95% поверхности тела.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вследствие крайне тяжёлого состояния и полученных травм, несовместимых с жизнью, пациент скончался", – ответили в управздраве на запрос редакции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование причин взрыва и возгорания продолжается.