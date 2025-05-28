Взрыв на комбикормовом заводе под Алматы: никто не выжил
Все четверо рабочих, пострадавших при взрыве, скончались.
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Все четверо рабочих, получивших тяжёлые ожоги в результате взрыва на комбикормовом заводе "АзияАгроФуд" в Алматинской области, скончались. Об этом с глубокой скорбью сообщили в пресс-службе компании, передаёт BAQ.KZ.
"С глубокой болью и скорбью сообщаем, что в результате трагического инцидента, произошедшего 23 мая на территории комбикормового завода АО "АзияАгроФуд" в Алматинской области, погибли наши коллеги. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для всей нашей компании", — говорится в официальном заявлении.
Трагедия произошла утром 23 мая. На первом этаже девятиэтажного элеватора произошёл мощный взрыв пылевоздушной смеси зерновых отходов, после чего началось возгорание в производственном цехе.
Четверо работников с ожогами до 80% поверхности тела были экстренно доставлены в больницу. Первым, 24 мая, ушёл из жизни 49-летний мужчина. Вскоре медики подтвердили смерть остальных пострадавших.
Компания взяла на себя полную ответственность за помощь семьям погибших.
"В дополнение к обязательным страховым выплатам, каждая семья получит индивидуальную финансовую поддержку. Мы берём на себя все расходы по организации похорон, погасим возможные долги погибших сотрудников. Каждой семье будет предоставлена психологическая, юридическая и персональная поддержка на всём пути восстановления после трагедии", — заявили в “АзияАгроФуд”.
Сейчас проводится тщательное техническое и уголовное расследование причин аварии. В компании подчёркивают, что готовы полностью сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые данные.
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