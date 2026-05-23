Взрыв на шахте в Китае: число жертв выросло до 90 человек
Спасательные работы продолжаются.
В провинции Шаньси на севере Китая продолжает расти число погибших в результате взрыва газа в угольной шахте.
По последним данным агентства "Синьхуа", жертвами трагедии стали не менее 90 человек. В момент аварии в шахте Люшэньюй в уезде Циньюань города Чанчжи находились 247 горняков.
Сообщается, что девять человек остаются заблокированными под землёй. Спасательные работы продолжаются, к месту происшествия направлены шесть аварийно-спасательных отрядов общей численностью 345 человек.
Власти Китая усиливают поисково-спасательные мероприятия. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять все необходимые меры для поиска пропавших, спасения пострадавших и оказания помощи.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян также распорядился ускорить спасательные работы и провести расследование причин аварии.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту КНР Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва.