Взрыв в кафе Щучинска: задержаны директор газозаправочной станции и доставщик баллонов

Специальными прокурорами прокуратуры Акмолинской области продолжается досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц в кафе «Центр плова Loft» в г. Щучинск.

По данным прокуратуры, 20 апреля в рамках расследования дела дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов. Они подозреваются в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

С санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второго - домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение по делу будет принято судом.

Иные обстоятельства, в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежат, добавили в прокуратуре.

Напомним, недавно стало известно, что число жертв пожара в «Центре плова» в Щучинске выросло до 12 человек.