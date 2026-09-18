Wildberries прокомментировал ситуацию вокруг строительства логистического центра в Алматы

Компания Wildberries заявила, что ситуация вокруг строительства логистического центра в Алматы связана со спором между подрядными организациями и не влияет на реализацию проекта, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Wildberries выражает признательность Комитету по защите прав инвесторов за профессиональную работу и мгновенную реакцию», – сообщили в компании.

Как отметили в Wildberries, речь идет о ситуации между подрядной организацией и третьей стороной, которая не имеет каких-либо взаимоотношений с компанией.

«Речь идет о споре между хозяйствующими субъектами, который имеет гражданско-правовой характер и не связан с деятельностью компании», – подчеркнули в Wildberries.

В компании также заверили, что ситуация не повлияет на строительство логистического центра.

«На реализацию проекта это не окажет никакого влияния – строительство логистического центра Wildberries в Алматы продолжается в штатном режиме», – сообщили в компании.

Что произошло

Ранее Комитет по защите прав инвесторов сообщал о вмешательстве в ситуацию вокруг строительства логистического центра Wildberries в Алматы. Поводом стало обращение инвестора после проведения следственных действий на территории строящегося объекта. В частности, там прошел обыск и была опечатана техника.

По поручению Комитета прокуратура Алматы проверила законность регистрации уголовного дела и принятых по нему решений. В результате установлено, что причиной разбирательства стал спор между подрядчиком и субподрядчиком во время строительных работ.

Прокуратура пришла к выводу, что спор носил гражданско-правовой характер. 2 сентября 2026 года уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Напомним, Wildberries строит в Астане и Алматы два логистических комплекса общей площадью около 260 тыс. кв. м. Площадь объекта в Астане составляет 160 тыс. кв. м, в Алматы – 100 тыс. кв. м. Ввести комплексы в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года.

Сейчас маркетплейс арендует в Казахстане около 46 тыс. кв. м складских площадей.