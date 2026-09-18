После спора подрядчиков на стройке логистического центра Wildberries прошел обыск

Комитет по защите прав инвесторов вмешался в ситуацию вокруг строительства крупного логистического центра Wildberries в Алматы. После проверки уголовное дело было прекращено, передает BAQ.KZ.

Поводом стало обращение инвестора после того, как на территории строящегося объекта прошли следственные действия. В частности, был проведен обыск и опечатана техника. По данным Комитета, это создавало риски для дальнейшей реализации проекта.

По поручению Комитета прокуратура Алматы проверила законность регистрации уголовного дела и принятых по нему решений.

В результате выяснилось, что причиной разбирательства стал спор между подрядчиком и субподрядчиком, возникший во время строительных работ. В прокуратуре пришли к выводу, что спор носил гражданско-правовой характер и оснований для уголовного преследования не было.

«Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры Алматы при координации Комитета уже на стадии досудебного производства удалось защитить права инвестора и не допустить дальнейшего негативного влияния на реализацию проекта. 2 сентября 2026 года уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Одновременно инициирован вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», – сообщил прокурор Комитета Рауан Альмишев.

В Комитете подчеркнули, что уголовно-процессуальные меры не должны становиться инструментом давления на бизнес и создавать препятствия для инвестиционных проектов.

Напомним, Wildberries строит в Астане и Алматы два логистических комплекса общей площадью около 260 тысяч квадратных метров: 160 тысяч – в столице и 100 тысяч – в Алматы. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Сейчас маркетплейс арендует в Казахстане около 46 тысяч квадратных метров складских площадей.

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